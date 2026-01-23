Легенды автопрома: названы двигатели, способные проехать более 1,5 млн километров

Некоторые серийные автомобильные двигатели способны проезжать свыше полутора миллионов километров без капитального ремонта. На основе реальных примеров эксперты автопортала CarBuzz составили список моторов, которые на практике доказали свою исключительную надежность и ресурс.

Автомобильные эксперты зафиксировали несколько случаев, когда бензиновые и дизельные двигатели массового производства проходили более 1,5 млн километров без капитального ремонта. Анализ этих данных позволил выделить пять силовых агрегатов, которые считаются одними из самых выносливых в истории автопрома.

Первое место в рейтинге занял 4,0-литровый V8 Toyota 1UZ. Этот мотор устанавливался на представительские модели Toyota и Lexus, включая LS 400. Один из задокументированных автомобилей с таким двигателем преодолел отметку в 1,5 млн километров, не потребовав серьезного вмешательства в работу агрегата. Эксперты отмечают стабильность конструкции и высокий запас прочности.

Вторую строчку списка занял 5,0-литровый двигатель Toyota 3UR-FE, широко известный по пикапу Toyota Tundra. В США был зафиксирован случай, когда автомобиль с этим мотором прошел около 1,6 млн километров менее чем за десять лет активной эксплуатации. Владелец машины подчеркивал, что двигатель сохранял ровную и предсказуемую работу даже при больших нагрузках.

Третьим стал 2,2-литровый четырехцилиндровый двигатель Honda F22A, применявшийся на Honda Accord в 1990-е годы. Один из таких автомобилей смог проехать порядка 1,6 млн километров, ни разу не меняя оригинальный мотор, что сделало его примером надежности для своего класса.

В список также вошел 2,5-литровый двигатель Nissan QR25DE, устанавливавшийся на модели Altima, Sentra и Frontier. Еще в 2007 году был зарегистрирован экземпляр автомобиля с этим агрегатом, который прошел около 1,6 млн километров без капитального ремонта.

Замыкает пятерку самых выносливых моторов 5,9-литровый турбодизель Cummins B-Series, предназначенный для тяжелых пикапов Dodge Ram. По свидетельствам владельцев, некоторые автомобили с этим двигателем смогли преодолеть рубеж в два миллиона километров, что сделало его одним из самых легендарных дизелей в своем сегменте.

