В Кузбассе мужчина устроил для незнакомки демонстрацию пениса на остановке

В Прокопьевске Кемеровской области местная жительница стала невольной зрительницей необычного «представления» на автобусной остановке. По ее сообщению, мужчина показал ей свой половой орган. Об этом со ссылкой на соцсети пишет VSE42.RU.

Мужчина, как предположила горожанка, предпочел классическим способам знакомства радикальный метод. По ее словам, незнакомец спросил, куда она едет, а в ходе короткой беседы неожиданно достал свой половой орган. Сибиряк при этом не подавал вида, что происходит что-то странное.

«Подсел, стал расспрашивать, куда еду, достал свое достоинство, стал говорить, что у него проходят плохо выходные», — жалуется девушка в соцсетях.

Также девушка сфотографировала мужчину на остановке: все было на виду. Заинтересовалась ли извращенцем полиция, не уточняется.

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