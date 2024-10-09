Легковушка вылетела с трассы после столкновения с грузовиком в Кузбассе

Легковой автомобиль жестко столкнулся с грузовиком ночью на трассе Бурлаки – Киселевск в Кузбассе. Об этом пишет VSE42.Ru со ссылкой на соцсети.

Столкновение произошло на повороте трассы Бурлаки – Киселевск. Происшествие попало на камеру очевидцев: видно, как Toyota Corolla задевает грузовик и от удара отлетает за пределы дороги, в кювет.

К месту стянулись экстренные службы, включая медиков. Однако точной информации о пострадавших или жертвах пока нет. Правоохранители устанавливают детали произошедшего.

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