Легковушку разорвало пополам: студенты погибли в жестком ДТП под Калининградом

В ДТП на Мамоновском шоссе в Калининградской области погибли трое студентов. Об этом сообщает издание «Vse42.ru» со ссылкой на ГИБДД по региону.

По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen, где ехали студенты, выехал на встречную полосу движения. В этот момент по ней двигался большегруз Renault. Произошло жесткое столкновение практически лоб в лоб: легковой транспорт развернуло и отбросило в придорожное дерево.

На кадрах видно, что часть иномарки стала похожа на груду металла. Два человека в результате ДТП скончались на месте, а еще одного пытались спасти врачи. Несмотря на их усилия молодой человек скончался в машине скорой помощи. Водитель грузовика при этом не пострадал.

Известно, что самому молодому студенту 17 лет. Остальные были совершеннолетние. Водитель, управляющий легковушкой, не имел прав на управление транспортом.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе мужчине помогли избежать инвалидности после ДТП.