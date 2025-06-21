Лекция и дискуссия: в Химках провели мероприятие в честь защитников Малахова кургана

В лицее №10 Химок состоялось знаковое патриотическое мероприятие, посвящённое защитникам Малахова кургана, сражавшимся в годы Крымской войны против англо-французско-турецких сил. Об этом рассказала администрация городского округа Химки.

Местные жители и гости собрались, чтобы прослушать увлекательную лекцию об отваге солдат, охранявших Севастополь в сложнейших условиях. После лекции участники активно обменивались мнениями. В дискуссии приняли участие ветеран СВО Владимир Коннов и депутат Юлия Мамай.

«Русские солдаты мужественно защищали важную высоту, которая находилась под постоянным обстрелом сильного врага. Благодаря их храбрости и решительности удалось задержать наступление врага и сохранить важные позиции», — указала Мамай.

На этом патриотические инициативы в Химках не закончились. В МКУ «Малый бизнес» прошла встреча, посвященная выдающемуся маршалу Федору Толбухину. Здесь к участникам с видеообращением обратился депутат Артур Каримов, который акцентировал внимание на важности повышения патриотизма и сохранения памяти о героях.

Патриотические лекции стали важной частью широкой программы, запущенной в Химках в прошлом году. Лидера Движения общественной поддержки Евгения Купп напомнила, что ключевая цель программы заключается в объединении поколений вокруг любви к России и уважении к ее культурному наследию.

Ранее сообщалось, что в Химках прошло мероприятие, посвященное памяти Лени Голикова. Оно состоялось в отделении «Каскад». На встрече присутствовали воспитанники ВПО «Сова», на базе организации в 2022 году открылось главное отделение областной общественной организации военно-поискового отряда «Страж». Участники занимаются поиском без вести пропавших бойцов и офицеров Красной Армии, которые погибли в годы Великой Отечественной войны.