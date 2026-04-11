Лекция о взятии Кенигсберга прошла в химкинском «Новаторе»

В химкинском спорткомплексе «Новатор» 10 апреля прошло масштабное патриотическое мероприятие. Оно объединило спортивные соревнования и образовательную лекцию, посвященные одному из ключевых событий Великой Отечественной войны — взятию крепости Кенигсберг в 1945 году.

Участниками встречи стали люди разных возрастов. Для них организовали не только состязания, но и подробный исторический экскурс. Лекторы рассказали о стратегическом значении штурма Кенигсберга для исхода Второй мировой войны и о том, как эта победа повлияла на послевоенное устройство Европы.

Отдельный блок мероприятия был посвящен современности. Присутствующим рассказали о возможностях помощи участникам специальной военной операции и их семьям. Различные инициативы поддержки военнослужащих вызвали живой интерес у аудитории.

На лекции выступил лидер Движения общественной поддержки Антон Блинов. Он подчеркнул, что знание истории — это фундамент патриотизма. По его словам, помнить о таких подвигах, как взятие Кенигсбергской крепости, и поддерживать тех, кто сегодня защищает страну — две неразрывные задачи.

Лекция стала частью региональной патриотической программы, которая реализуется в Химках с 2024 года. Спорткомплекс «Новатор» уже не первый раз становится площадкой для подобных встреч, сочетающих спорт, историю и воспитание молодежи.

