Лекция об истории создания фильма «Особо важное задание» прошла в Химках
В Химках провели лекцию об истории создания фильма «Особо важное задание»
Фото: [Администрация Химки г.о.]
В Олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная» провели тематическую встречу, которую приурочили дню выхода фильма «Особо важное задание», сообщила администрация городского округа Химки.
По информации администрации, участникам мероприятия показали ключевые сцены из фильма. Гостям рассказали историю создания кинокартины, ведь фильм — это не только художественный проект, но и возможность режиссера вести диалог со зрителем. Встречу посетили горожане, представители администрации и активная молодежь. Вместе участники обсудили важность ценности мирного труда в самые тяжелые времена и сохранения памяти о героях. Организаторы уверены, мероприятие объединило всех химчан.
Председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский высказал мнение, что патриотическое воспитание начинается с ознакомлениями с реальными историями соотечественников.
«Фильм напоминает нам: Победа ковалась не только на фронте, но и в тылу. Люди трудились без сна и отдыха ради будущего страны. Сегодня особенно важно говорить об этом честно и просто – чтобы молодое поколение знало, какой ценой досталась свобода», – отметил Сергей Малиновский.
Депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов напомнил, что в муниципалитете ориентировочно на протяжении года реализуется масштабная общественная программа, которая объединяет жителей вокруг любви к РФ и родному городу.
Ранее сообщалось, что жители Химок посетили открытые кинопоказы фильма «Дожить до рассвета».