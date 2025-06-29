Лекция об истории создания фильма «Особо важное задание» прошла в Химках

По информации администрации, участникам мероприятия показали ключевые сцены из фильма. Гостям рассказали историю создания кинокартины, ведь фильм — это не только художественный проект, но и возможность режиссера вести диалог со зрителем. Встречу посетили горожане, представители администрации и активная молодежь. Вместе участники обсудили важность ценности мирного труда в самые тяжелые времена и сохранения памяти о героях. Организаторы уверены, мероприятие объединило всех химчан.

Председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский высказал мнение, что патриотическое воспитание начинается с ознакомлениями с реальными историями соотечественников.

«Фильм напоминает нам: Победа ковалась не только на фронте, но и в тылу. Люди трудились без сна и отдыха ради будущего страны. Сегодня особенно важно говорить об этом честно и просто – чтобы молодое поколение знало, какой ценой досталась свобода», – отметил Сергей Малиновский.

Депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов напомнил, что в муниципалитете ориентировочно на протяжении года реализуется масштабная общественная программа, которая объединяет жителей вокруг любви к РФ и родному городу.

Ранее сообщалось, что жители Химок посетили открытые кинопоказы фильма «Дожить до рассвета».