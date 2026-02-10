«Лень 80-го уровня»: жительница Красногорска устроила для псов туалет на крыше магазина

Жительница дома на Ильинском бульваре нашла радикальный способ борьбы с зимними холодами и нехваткой времени на прогулки. Вместо того чтобы выводить питомцев в ближайший сквер, женщина организовала выгул прямо на крыше прилегающего к дому супермаркета, пишет REGIONS .

Хозяйка, чьи окна выходят на кровлю торгового объекта, выпускает собак на свежий воздух через балкон. Чтобы животные не простудились, она наряжает их в комбинезоны, однако эстетика процесса не оценили жители верхних этажей.

Самовыгуливающиеся на крыше хвостатые попали на видео: его сняли удивленные соседи, которые выразили негодование ситуауией. Судя по кадрам, крыша магазина давно превратилась в импровизированную уборную: на заснеженной поверхности отчетливо видны протоптанные тропинки и характерные следы жизнедеятельности, которые никто не спешит убирать. Прямо под прицелом соседской камеры псы привычно исполнили свои ритуалы на территории, которая по определению не предназначена для подобных целей.

Юридическая оценка такого «креатива» оказалась суровой. Эксперты подчеркивают, что использование крыши общественного здания в качестве площадки для выгула прямо нарушает установленные нормы. Юрист Анна Говорова отметила, что владельцы обязаны обеспечивать чистоту на любых общественных пространствах, будь то газоны, дворы или кровли пристроек. Она пояснила последствия такой беспечности.

«По закону нерадивых владельцев питомцев можно привлечь за „непринятие мер к уборке продуктов жизнедеятельности животного“. Штраф немаленький — от ₽1500 до 3000», — объяснила Говорова.

В данный момент инцидентом занимаются правоохранительные органы. В отношении предприимчивой жительницы Красногорска может быть возбуждено административное дело по статье о несоблюдении требований к содержанию домашних животных. Пока полиция устанавливает все обстоятельства, соседям остается лишь гадать, кто и когда будет очищать кровлю продуктового магазина от накопившихся последствий таких высотных прогулок.

