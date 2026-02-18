Аномальные холода, которые накрыли Москву в январе и феврале, похоже, сделали то, с чем не справлялись годами антиникотиновые пластыри и увещевания врачей. По информации телеграм-канала SHOT, жители столицы массово бросают курить. Причина до смешного проста и очень по-человечески понятна — людям просто лень каждый раз надевать куртку, шапку и шарф, чтобы выбежать на улицу ради нескольких затяжек.

Как рассказали эксперты, многие курильщики отказываются от табака, банально боясь простыть. Другие — устали от многослойной экипировки. Когда на улице минус 20–25, желание подымить испаряется быстрее, чем пар изо рта.

Врачи, впрочем, уверяют, что это не просто лень, а инстинкт самосохранения. Доцент кафедры госпитальной терапии Пироговского Университета Ольга Бродская объяснила, что курение на морозе — это гремучая смесь, которая может привести к серьезным последствиям.

Во-первых, комбинация холодного воздуха и табачного дыма вызывает резкое сужение кровеносных сосудов. Это прямой путь к отморожению конечностей. Во-вторых, страдают даже реснички в дыхательных путях, которые отвечают за очищение бронхов. Мороз и дым нарушают их нормальную работу.

Кроме того, у любителей подымить на холоде резко возрастает риск подхватить ОРВИ, бронхит и прочие инфекции дыхательных путей. А для сердечников такая привычка и вовсе смертельно опасна — она может спровоцировать приступ стенокардии.

Так что московские морозы 2026 года войдут в историю не только как климатический рекорд, но и как самый эффективный и бесплатный способ борьбы с курением. Зима лечит лучше любых таблеток.

