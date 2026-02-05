Новый тренд у работодателей: начальство может законно экономить на ваших перекурах

Тонкости учета рабочего времени и его оплаты разъяснила Татьяна Голубева, старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, законодательство предоставляет работодателю право не оплачивать периоды, когда сотрудник фактически отсутствует на рабочем месте без уважительных причин, включая время, потраченное на длительные личные паузы. К таким паузам могут относиться не только перекуры, но и чаепития, иные личные дела, выходящие за рамки установленного регламента.

Эксперт подчеркнула, что ключевым фактором является документальный учет реально отработанных часов. Если в течение дня сотрудник систематически отлучается, сокращая таким образом свое присутствие на рабочем месте, эти часы работодатель вправе считать неотработанными. Татьяна Голубева напомнила, что Трудовой кодекс действительно гарантирует перерывы для отдыха и питания. Их продолжительность, которая может составлять от 30 минут до 2 часов, а также конкретное время должны быть зафиксированы в локальных нормативных актах компании — правилах внутреннего трудового распорядка или в трудовом договоре.

При этом важно понимать разницу: закон обязывает предоставить время для приема пищи, но не обязывает организацию выделять специальные перерывы для курения. Работодатель обладает полным правом ввести на территории предприятия запрет на курение или строго регламентировать для этого специальные места и временные промежутки.

