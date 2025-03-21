«Ленинградскую» симфонию исполнят 100 музыкантов на Дне Победы в Дубне
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Дубна]
В городском округе Дубна идет подготовка к празднованию 80-летия Великой Победы.
На территории муниципалитета запланированы различные памятные мероприятия. Наиболее масштабные требуют тщательной подготовки. Например, Дубненский симфонический оркестр на стадионе второй школы в День Победы исполнит легендарную «Симфонию № 7». Представители администрации, городских предприятий, организаций и профильных служб обсудили особенности подготовки к мероприятию.
«Решено, что одной из главных площадок празднования станет территория школы № 2, где в годы войны располагались военные госпитали. Здесь Дубненский симфонический оркестр в составе 100 человек (двойной! состав) под управлением дирижера Сергея Поспелова исполнит одно из главных произведений, которое символизирует Победу над фашизмом — Симфонию № 7 Дмитрия Шостаковича. Это станет кульминацией празднования», — рассказал глава Дубны Максим Тихомиров.
Планируется, что концерты также проведут во дворах ветеранов. На военной «полуторке» выступят местные артисты с патриотическими песнями. В округе также состоятся традиционные памятные акции.
До начала мая будет выполнено поручение главы — все знаковые места в городе приведут в порядок.
Ранее сообщалось, что в Музее Дубны в честь 80-летнего юбилея Победы стартовал проект о судьбах фронтовиков.