«Ленятся копать укрепления»: солдат СВО рассказал, почему чаще всего гибнут солдаты

Спецоперация длится уже почти полтора года, а мирных соглашений пока не предвидится. Как говорит доброволец СВО Андрей И., сейчас по большей части на фронте идет позиционная борьба. О том, что это такое, он рассказал нашему корреспонденту.

Как объясняет Андрей, любое занятие позиции идет под прикрытием артиллерии.

«Что с нашей стороны, что с их, стратегия одна и та же. Летят снаряды, потом бойцы занимают позиции и формируют опорный пункт. Мы копаем окопы, блиндажи и подгоняем тяжелую технику: танки, БМП. А потом работаем по опорным пунктам противника», — замечает боец в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Каждый раз россияне и украинцы пытаются друг друга выбить с позиций, но это сложно и тем, и другим, продолжает наш собеседник. Вот почему наблюдатель, смотрящий новости у телевизора, и не видит многокилометровых прорывов обороны.

«Если бои идут в «зеленке» (лесу — Прим. ред.), то столкновения случаются метрах в 30-ти, потому что густая растительность не дает ничего рассмотреть. Приходится близко подходить к противнику. Мы минируем позиции, поэтому ранения, по большей части, осколочные. Приходится оказывать первую помощь», — говорит солдат.

Потери бывают, но часто они случаются из-за пренебрежения средствами защиты и нежелания позаботиться о себе, продолжает Андрей.

«Бывало, люди ленились копать укрепления. Ведь мы часто меняем позиции, и иногда приходится работать лопатой каждый день. Если бы не ленились, то потерь было бы меньше. Если ты пришел заряженный на победу, то любая работа будет выполняться с полной самоотдачей. Нельзя давать слабину и расслабляться на боевом дежурстве», — напутствует наш собеседник.

Ранее мы писали, как на СВО пропал отец-одиночка из Донецка.