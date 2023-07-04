«Не знаем, ставить свечку за здравие или за упокой»: на СВО пропал отец-одиночка из Донецка

Сразу двоих мужчин потеряла донецкая семья в результате спецоперации. Среди них молодой Максим Стаскевич, у которого не выдержало сердце в результате боевых действий, и его дядя Геннадий, которого не могут найти с января.

Про Максима мы уже писали. Его дядя, 54-летний Геннадий Степанович, тоже родом из Донецка, до мобилизации работал в теплосети. Мама Максима и невестка Геннадия — Марина — рассказала нашему корреспонденту, как ее родственник попал в армию полтора года назад.

«Его мобилизовали 26 февраля 2022 года, в день рождения. Служил радиотелефонистом в мотострелковом батальоне почти год. А 12 января 2023 года он пропал без вести. Мы уверены, что просто не забрали тела солдат: под Красногоровкой был сильный бой, после которого Гена «пропал», — заявила Марина в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Родным написали, что Стаскевич — пропавший без вести, продолжила женщина. Розыски по инстанциям пока ни к чему не привели. Близкие звонили в отдел по учету и опознанию военнослужащих, но и там ничего не сказали.

«Из близких родственников у него одна дочь, которая учится в медуниверситете. Ее мама умерла три года назад. А мать Гены так и не знает, что нет больше любимого единственного внука и младшего сына. Не знаем, свечу Геннадию за упокой ставить или за здравие, даже похоронить не можем», — вздохнула женщина.

Бабушка живет в Воронеже, ей 82 года, и после инсульта она уже несколько лет болеет. Ей сказали, что внук Максим уехал сражаться в Донецк, а с ним и сын Гена.

«Мы не смогли ей сказать. Видимо, она ждет окончания СВО. А у нее уже возраст. Пока что сдали ДНК, и по результатам анализов Гена не найден. Я слышала от знакомых, что тела в опасных зонах не забирают, и много мам ищут сыновей», — отметила Стаскевич.

К счастью, в Госдуме сейчас активно помогают родственникам бойцов СВО. Редакция интернет-издания «Подмосковье сегодня» рекомендует обращаться через соцсети к парламентарию Максиму Иванову, который решает многие вопросы, связанные с мобилизацией и выплатами для военных.

Ранее мы писали, как депутат помог семье бойца восстановить его документы и получить деньги.