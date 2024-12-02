«Лента» покупает сеть магазинов «Улыбка радуги»

«Лента», один из ведущих российских ритейлеров, приобретает 100% акций компании «Торговый дом «Эра», которая управляет сетью магазинов в формате дрогери под брендом «Улыбка радуги», об этом сообщили в пресс-релизе «Ленты».

Эта сделка является частью стратегии трансформации «Ленты» в мультиформатного игрока на рынке и поможет компании занять одну из лидирующих позиций в сегменте дрогери, а также эффективно конкурировать на растущем рынке косметических и парфюмерных товаров.

Ритейлер отмечает, что бизнес «Улыбки радуги» продолжит свою деятельность как независимый формат с сохранением ключевых операционных процессоров и действующего бренда.

Федеральная антимонопольная служба России одобрила запрос ООО «Лента» на согласование данной сделки, которая будет финансироваться преимущественно из имеющихся собственных средств до 30 июня 2025 года.

Ранее Ingka Group, владелец сети магазинов IKEA, сообщила о завершении своей деятельности на российском рынке.