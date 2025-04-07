«Лента» приостановила продажи кондитерских изделий от московского производителя

Торговая сеть «Лента» сняла с продаж 28 видов различных кондитерских изделий, выпущенных компанией «Фили-Бейкер». Это сделано из-за жалоб покупателей, решение будет действовать до завершения проверки в отношении этой продукции. Об этом сообщил РБК.

Издание сослалось на заявление, сделанное пресс-службой ритейлера. Все началось с того, что на торты производства «Фили-Бейкер». Стали поступать жалобы от покупателей. После этого была предпринята проверка в отношении тортов от этой фирмы со стороны Роспотребнадзора.

«Выявили несоответствия по микробиологическим показателям четырех кремовых тортов «Фили-Бейкер», три пробы были отобраны в день поставки продукции на склад магазина», — указали журналистам в «Ленте».

После этого было принято решение снять с продаж 28 видов продукции этого производителя. Среди товаров, которые перестали выставляться на витрины, есть пирожные, торты и различные кондитерские изделия, которые содержат крем.

Компании «Фили-Бейкер» предложено пройти аудит, но она отказалась под предлогом того, что сейчас занимается переездом. Ее представители не стали как-либо комментировать случившееся журналистам.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор взялся проводить проверку в Финском заливе, где произошла утечка нефтепродуктов. Источником загрязнения названо гидравлическое масло, вытекающее из самоподъемной платформы «Ваенга», расположенной в порту Усть-Луга.