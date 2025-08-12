Леонид Якубович отметил 80-летие в роскошном отеле Турции

Согласно информации, полученной изданием от инсайдера, семья знаменитого ведущего «Поля чудес» организовала для него отдых в пятизвездочном отеле Gloria Golf Resort, оцениваемый примерно в 1,5 млн руб. На этот курорт Якубович отправился в компании своей супруги и дочери.

Издание отмечает, что на территории отеля находятся спа-центр, площадка для гольфа, бассейн и живописный пляж с удобствами. В прошлом Gloria Golf Resort принимал таких российских звезд, как Мари Краймбрери, Ольга Серябкина и Елка. Стоимость недельного проживания в подобном отеле может достигать 1,2 млн руб.

Леонид Якубович родился 31 июля 1945 года в Москве. Его отец был инженером-механиком и руководил конструкторским бюро, а мать работала врачом-гинекологом. В 1991 году Якубович впервые попробовал себя в роли ведущего «Поля чудес». С тех пор он является бессменным лицом этой передачи, а также принимает участие в создании программы.

Ранее сообщалось, что Путин поздравил с 80-летним юбилеем телеведущего Якубовича.