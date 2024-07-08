Лепс в «Шоу Воли» раскрыл правду об интимной пластике и 18-летней возлюбленной
Фото: [t.me / gvleps_official]
Исполнитель Григорий Лепс стал гостем шоу Павла Воли на ТНТ. В нем он ответил пикантные вопросы о пластике и отношениях с очень молодой девушкой. Об этом пишет KP.RU.
В последнее время Григорий Лепс не сходит с полос звездных масс-медиа. 61-летний артист делает заявление за заявлением, одно интереснее другого. В шоу Павла Воли звезда наконец-то расставляет точки над «i».
Во-первых, артист рассказал, действительно ли решился на интимную пластику в нетрезвом состоянии. Он отметил, что решил не отставать от российских звезд и тоже похвастаться чем-то хирургическим, однако на самом деле шутил, и ничего себе уменьшал.
Во-вторых, самые волнующий вопрос для поклонниц Лепса: действительно ли он связался с 18-летней студенткой.
«Замечательная девушка. Мы дружим. Больше, чем дружим. У нас есть определенные отношения, человеческие пока. У нас все достаточно серьезно, по крайней мере у меня. Она пока думает. Слишком велика разница в возрасте», — откровенно признался Лепс.
По словам Лепса, он ей честно признался в чувствах и предложил встречаться, но пока дама сердца не решилась дать окончательный ответ.
Ранее сообщалось, что Литва хочет запретить ротацию песен Лепса и Газманова на радио и телевидении.