Лепс высказался о возможности завершении творческой карьеры

Популярный исполнитель Григорий Лепс не собирается завершать свою карьеру в последующие несколько лет. Об этом он сам сообщил в запрещенной в РФ социальной сети.

Певец напомнил, что обрел популярность уже довольно поздно, в 39-40 лет. В такие годы другие исполнители выходят на пик своего творчества, либо вообще уже уходят со сцены.

«Да, я поздно начал. Но очень надеюсь, что не скоро закончу», — указал он в микроблоге.

Согласно некоторым рейтингам, певец входит в тройку самых высокооплачиваемых артистов в России.

Ранее сообщалось, что Григорий Лепс подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «дядьГРИШ». Он планирует выпускать под этим товарным знаком кинопленки, видеокассеты, диски и носители звукозаписи, фильмы и мультфильмы, а также развлекательные передачи. По этому поводу уже проводится формальная экспертиза.