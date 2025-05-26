Лепс подал заявку на регистрацию товарного знака «дядьГРИШ»

Российский народный артист Григорий Лепс подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака, пишет в понедельник ТАСС. Согласно открытым данным в базе Роспатента, товарный знак будет называться «дядьГРИШ».

Из официальных документов следует, что заявителем на регистрацию товарного знака выступает Григорий Лепсверидзе — он подал заявку в Роспатент еще 20 мая, а потом началось проведение формальной экспертизы.

Лепс планирует выпускать под этим товарным знаком кинопленки, видеокассеты, диски и носители звукозаписи, фильмы и мультфильмы, а также развлекательные передачи.

Напомним, ранее стало известно о том, что крупная сеть кофеен «Кофе Хауз» находится на грани банкротства — ФНС уже подала заявление.