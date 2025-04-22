Лера Кудрявцева нашла 24-летнего краша среди рэперов

Ведущая Лера Кудрявцева призналась в симпатии к молодому восходящему исполнителю Никите Коробыко, известному как Nkeeei. Об этом пишет The Voice.

Как рассказала звездная блондинка, она познакомилась с молодым и красивым на мероприятии МУЗ-ТВ. Она призналась, что рэпер Nkeeei произвел на нее приятное впечатление. Ведущая считает, что Коробыко — настоящий краш современных девочек.

«Он сейчас очень модный, гламур-гламур, на Курта Кобейна похож. Nkeeei — вот прям краш, мне кажется», — с улыбкой рассказала Лера Кудрявцева.

При этом Кудрявцева отметила, что ее коллега по цеху и друг Сергей Лазарев «уже скуф». При этом в детстве, как вспомнила ведущая, она фанатела от Жан-Клод Ван Дамма.

Nkeeei — Никита Коробыко, один из новых ярких голосов современной музыкальной волны. Белорус и его друзья ушли в музыку, хотя сам Коробыко изначально отучился на программиста. Летом 2024 года у рэпера «выстрелил» альбом c одноименным лид-треком «Гламур».

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