Психиатр-нарколог оценил ситуацию в семье Леры Кудрявцевой

Врач-нарколог и психиатр Василий Шуров в беседе с KP.RU оценил обстановку в семье ведущей Леры Кудрявцевой и Игоря Маркова, зависимого от алкоголя.

Кудрявцева расходилась с супругом и сходилась вновь. Бывший хоккеист побывал в рехабе, после чего вернулся и стал другим человеком. Но, как оказалось, ненадолго: блондинка опубликовала отчаянный пост, где призналась, как ей тяжело справляться. По ее словам, она созависима и ей нужна помощь психолога.

«Она его постоянно контролирует, вызывает докторов, заносит денег в полицию и т.д. Ее жизнь ей не принадлежит, она живет жизнью зависимого мужа-алкоголика. А он пьет запоями», — отметил психиатр Василий Шуров.

По мнению специалиста, отношения Кудрявцевой и Маркова действительно созависимые, а о благополучии семьи думает лишь ведущая. Шуров считает, что звезда перегорела, пытаясь бесконечно спасать возлюбленного.

Ранее сообщалось, что Кудрявцева ужаснулась похоронами Паши Техника.