Лера Кудрявцева оказалась прикована к костылям после травмы ноги

Ведущая Лера Кудрявцева переживает непростое время. Звезда рассталась в хоккеистом, пыталась вернуться в прежнее русло жизни, однако неожиданно травмировала ногу. Теперь теледива прикована к костылям, о чем сообщила в личном блоге. Об этом пишет портал «Дни.ру» .

На жутком видео Кудрявцева показала свою почти обездвиженную ногу, которую резко сжимая шевелил врач. Со стороны было похоже, словно специалист пытается вправить кости. По иронии судьбы, одинокая Кудрявцева получила травму на День всех влюбленных, когда репетировала танец для шоу.

Оказалось, что у ведущей разрыв связки и перелом кости, с которым ей теперь прописан почти постельный режим. Она передвигается на костылях, и будет вынуждена обходиться с ними некоторое время.

«Насчет костей. Я понимаю, что видела Сталина, Ленина и участвовала в революции 17. Но нет. Доктор сказал, что мои кости даже лучше по показателям возраста», – шутила Лера Кудрявцева.

Ведущая старается сохранять оптимизм в любой ситуации. Даже после расставания с хоккеистом Игорем Макаровым ей удается не падать духом.

Напомним, что спортсмен и ведущая были вместе больше десяти лет и воспитывали дочь Марию. Их отношения, по признанию Кудрявцевой, сломала пагубная привычка Маркелова. Мужчина уже давно не работал и сильно увлекался алкоголем.