Лера Кудрявцева пережила операцию после травмы

Ведущая Лера Кудрявцева неудачно начала 2024 год. К ее сожалению, перемены произошли не только в личной жизни, но и в здоровье. Звезда находится в больнице, где ей сделали операцию после полученной травмы, передает портал «Дни.ру» .

Лера Кудрявцева рассталась с возлюбленным Игорем Макаровым сразу после возвращения из отпуска. Рассорил пару алкоголь, который являлся давней проблемой хоккеиста. После этого блондинка попыталась взять себя в руки и вернулась в творческую деятельность. Однако и тут не задалось: Кудрявцева получила травму во время танцев на проекте и оказалась в больнице. Врачи узнали, что у ведущей перелом и разрыв связок.

«Вчера сделали операцию», — поделилась телеведущая.

Состояние Кудрявцевой нормальное, операция прошла хорошо. Сейчас звезду держат в стационаре Минобороны РФ. Судя по виду, нахождение в больнице измотало теледиву.

Ранее сообщалось, что в СМИ распространилась новость о госпитализации Ангелины Вовк. Однако ведущая это опровергла.