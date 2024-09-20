Лера Кудрявцева раскритиковала Павла Дурова за отказ обеспечивать своих детей

Лера Кудрявцева отреагировала на пост-откровение жены Ирины Болгар в запрещенной соцсети, в котором та обвинила Павла Дурова в том, что он не обеспечивает их детей.

Лера Кудрявцева отреагировала на пост-откровение жены Ирины Болгар в запрещенной соцсети, в котором та обвинила Павла Дурова в том, что он не обеспечивает их детей.

Телеведущая осудила основателя Telegram за такое отношение к сыновьям и дочери, отметив, что никогда не понимала наплевательского отношения богатых людей к родным детям.

«Неужели реально пошел на принцип? Или жадность? Дети причем в ваших отношениях? Для меня всегда это было загадкой, когда богатейшие люди срали на своих детей. Ясное дело, что мать воспитает и накормит и в жизнь выпустит, но обеспечить проживание и обучение, когда такие возможности есть, — это сложно?» — рассуждает Лера в личном телеграм-канале.

Она также призналась, что с симпатией относится к Дурову, но всегда выступает на стороне детей.

Напомним, что Ирина Болгар в своем посте написала, что Дуров обещал создать для их детей трастовые фонды, гарантирующие их финансовую безопасность и купить для них дом.

Также она намекнула, что может претендовать на половину Telegram, так как мессенджер является совместно нажитым имуществом.

Ранее сообщалось о новых деталях допроса Дурова.