Стали известны новые детали допроса Дурова

Указано, что при подаче на французское гражданство Дуров ранее сдавал тест на владение французским языком на уровне B1.

«Это средний уровень владения языком, которого (...) оказалось недостаточно, чтобы отвечать следователям на французском. Он говорит с ними по-русски, а затем — по-английски», — говорится в сообщении.

Ранее рассекретили дополнительные сведения о деле основателя Telegram. Адвокат Дэвид Либескинд отметил, что Дуров может просить разрешения на выезд из Франции и изменения в условиях судебного надзора.

Дурова задержали в парижском аэропорту Ле Бурже 24 августа по подозрению в причастности к незаконным действиям через Telegram.

28 августа его взяли под судебный надзор и обязали внести залог в пять миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Дуров сделал первое заявление после своего задержания в аэропорту Парижа.