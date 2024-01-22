Лера Кудрявцева решила не разводиться с хоккеистом из-за алкоголя

Ведущая Лера Кудрявцева объяснила, что внесла изменения в отношения с Игорем Макаровым, но не подавала документы на развод. Как пишет портал «Дни.ру» , блондинка продолжает отбиваться от хейтеров в Сети после информации о расторжении брака.

Леру Кудрявцеву часто одолевали злопыхатели в Сети, ведь ее супруг Игорь Макаров долгое время не работает. Об этом звезда сама рассказывала в одном из интервью, отмечая, что единственная кормилица в семье. Пара воспитывает общую дочь, чье будущее очень волнует ведущую.

Однако наличие общего ребенка не спасло брак. После возвращения из ОАЭ Кудрявцева написала, что ушла от Макарова спустя 10 лет. Она также написала, что алкоголь — это зло. СМИ и поклонники восприняли это как явное объявление о разводе. Однако Кудрявцева это опровергла в анонсе шоу «Звезды сошлись» на НТВ.

«Уйти – не равно развестись», — заявила звезда с экрана.

Это окончательно запутало звездных обозревателей и поклонников, которые ждут развязки этой личной истории Кудрявцевой.

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