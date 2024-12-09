Леру Кудрявцеву высмеяли за имидж «не по возрасту»

Известная телеведущая Лера Кудрявцева сменила имидж для участия в очередной «Песне года». Пользователи социальных сетей неоднозначно восприняли ее преображение.

После того, как Кудрявцеву в очередной раз назначили ведущей фестиваля «Песня года», она появилась на репетициях в новом виде. Она отрастила волосы и собрала их в хвост, заодно дополнив их накладной челкой. Ведущая надела черное приталенное платье, которое имеет массивный воротник. Образ она дополнила массивными серьгами.

Часть ее поклонников одобрила такие изменения во внешнем виде. Фанаты заявили, что Кудрявцева стала заметно моложе выглядеть. Другие же пользователи подвергли новый образ критике.

«Как-то не по возрасту», — указали они.

Люди также заявили, что короткие волосы шли Кудрявцевой гораздо больше.

Вторым ведущим фестиваля выбран Серей Лазарев. Он выбрал для выступления классический костюм, который удачно сочетается с белой рубашкой.

Ранее Лазарев подшутил над Кудрявцевой во время съемок шоу «Аватар», поводом для его острот стал лишний вес женщины. Та набрала несколько лишних килограммов, причем сама она признает, что несколько испортила фигуру.