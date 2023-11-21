Лесная охрана Подмосковья провела более сорока тысяч патрулирований с начала года

Лесная охрана Подмосковья с начала года провела более 42,8 тысячи патрулирований лесного фонда, которые проводятся в соответствии с картой-схемой маршрутов. Об этом сообщил председатель областного Комлесхоза Олег Баженов.

По его словам, почти 800 патрулирований провели за прошлую неделе. В ходе них удалось выявить шесть нарушений Правил пожарной безопасности в лесах, по двум из них были выписаны протоколы. В комитете напомнили, что за нарушение лесного законодательства может грозить административная и уголовная ответственность.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.