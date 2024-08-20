Лесная охрана Подмосковья провела почти четыреста патрулирований за выходные

За минувшие выходные лесная охрана Комитета лесного хозяйства Московской области провела 356 патрулирований, что проконтролировать соблюдение лесного законодательства на территории подмосковного лесного фонда. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Зафиксировано 24 нарушения лесного законодательства, в том числе пять нарушений правил пожарной безопасности. По нарушениям составлены протоколы об административных правонарушениях, в том числе 12 протоколов в отношении физических лиц — на месте выявления нарушения», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

По его словам, наибольшее число патрулирований провели на территории Можайского округа, Луховиц, Серпухова, Орехово-Зуевского и Шатуры. В них также принимали участие сотрудники МВД, МЧС и администраций округов. Напомним, что за нарушение лесного законодательства предусмотрен штраф, для физических лиц он может достигать 60 тысяч рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.