Лесная охрана Подмосковья провела почти четыреста патрулирований за выходные

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Фото: [Пресс-служба Комлесхоза МО]

За минувшие выходные лесная охрана Комитета лесного хозяйства Московской области провела 356 патрулирований, что проконтролировать соблюдение лесного законодательства на территории подмосковного лесного фонда. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Зафиксировано 24 нарушения лесного законодательства, в том числе пять нарушений правил пожарной безопасности. По нарушениям составлены протоколы об административных правонарушениях, в том числе 12 протоколов в отношении физических лиц — на месте выявления нарушения», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

По его словам, наибольшее число патрулирований провели на территории Можайского округа, Луховиц, Серпухова, Орехово-Зуевского и Шатуры. В них также принимали участие сотрудники МВД, МЧС и администраций округов. Напомним, что за нарушение лесного законодательства предусмотрен штраф, для физических лиц он может достигать 60 тысяч рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.

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