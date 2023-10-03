Лесная охрана провела свыше трех тысяч патрулирований в Подмосковье в сентябре
Фото: [Пресс-служба Комлесхоза МО]
Лесная охрана провела почти 3,5 тысячи патрулирований в Подмосковье за сентябрь, они проходили согласно карте-схеме маршрутов, сообщили в областном Комлесхозе. Такие мероприятия помогали выявлять нарушения лесного законодательства.
«Вместе с лесной охраной в рейды выходили сотрудники правоохранительных органов (123), территориальных подразделений МЧС (114), органов местного самоуправления (143), а также общественные инспекторы (221), представители казачьих обществ и волонтеры (153)», — отметил зампред областного Правительства Георгий Филимонов.
По его словам, большинство патрулирований прошло в Звенигородском, Истринском, Орехово-Зуевском, Ступинском и Виноградовском лесничествах.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил со старостами пяти округов развитие сельских территорий.