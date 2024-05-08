Лесничие Подмосковья привели в порядок более шестидесяти памятников и мемориалов, посвященных героям ВОВ

В преддверии Дня Победы лесничие Подмосковья привели в порядок памятные места, братские могилы и мемориалы, расположенные на лесном фонде региона, в общей сложности работы затронули более 60 мест. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

«Не забывают лесничие о них и в течение года — территория окрашивается, по необходимости делается мелкий ремонт. Это дань памяти героям, отдавшим свои жизни за Великую Победу. Мы помним. Мы гордимся», — отметил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

В ведомстве уточнили, что большинство памятных мест и объектов расположены там, где шли ожесточенные бои. В частности, на территории лесничеств северо-западного направления — Волоколамского, Бородинского и Дмитровского. В преддверии 9 Мая специалисты также провели субботники и привели памятные места в порядок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в преддверии Дня Победы.