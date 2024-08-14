Лесные пожарные Подмосковья получили три новых бульдозера

Подмосковные лесные пожарные получили три гусеничных трактора ЧТЗ Б10МБ с передним прямым отвалом, плановую поставку провели в целях модернизации материально-технической базы специализированной лесопожарной техники ГАУ МО «Центрлесхоз». Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

«Помимо того, что они оснащены защитой от падения деревьев и отвалом, способным перемещать свыше пяти кубометров грунта, эти модели оборудуются так называемыми болотными гусеницами большей ширины, что кратно повышает проходимость машин», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

По его словам, тракторы будут использовать для тушения лесных пожаров и проведения лесохозяйственных работ в самых сложных условиях. Они поступили в противопожарную группировку Виноградовского-Егорьевского, Шатурского и Московского учебно-опытного-Сергиево-Посадского филиалов ГАУ МО «Центрлесхоз». Поставку осуществили в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». В 2024 году пожарным планируется передать еще шесть единиц специализированной техники.

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