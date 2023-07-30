Лесопарк Дубровицкий с лыжероллерной трассой открыли в подмосковном Подольске

Торжественное открытие благоустроенного лесопарка Дубровицкий состоялось сегодня в городском округе Подольск. Об этом сообщили в региональном Министерстве благоустройства.

Напоминаем, что работы здесь проводились с осени прошлого года в рамках губернаторской программы «Парки в лесу». Здесь организовали входную зону с пунктом охраны, установили павильоны кафе, проката и администрации. По территории лесопарка провели комфортное и безопасное освещение.

Ранее Андрей Воробьев рассказал, что благоустройство Центрального парка культуры и отдыха в Мытищах завершат уже в августе.