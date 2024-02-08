Лесопарк «Истринский лес» откроется в Подмосковье в 2024-2025 годах

В Подмосковье в 2024-2025 годах планируется открыть благоустроенный лесопарк «Истринский лес». Об этом говорится в сообщении Министерства благоустройства Московской области.

Работы будут проведены в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» с привлечением средств из регионального бюджета.

На территории планируется обустроить пешеходные маршруты протяженностью почти три с половиной километра, лыжню протяженностью полтора километра, площадки для игр и занятий спортом.

В этом году в области планируется благоустроить шестнадцать пешеходных зон и площадей, столько же скверов, пятнадцать парков, одиннадцать лесопарков и семь набережных. Помимо этого, в шести парках региона обустроят зоны отдыха.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил об открытии нового ФОКа и футбольного манежа в Домодедово.