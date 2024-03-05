Лесопарк Шариха преобразят в этом году в подмосковном Клину

В этом году городском округе Клин запланированы работы по благоустройству лесопарка Шариха в рамках программы «Парки в лесу». Об этом сообщает пресс-служба Министерства благоустройства Московской области.

Отмечается, что масштабные работы стартовали еще прошлой зимой с прокладки лыжной трассы. А уже этой зимой жители смогли оценить качество шестикилометровой лыжни. Лыжная трасса, согласно проекту освоения лесов, проходит по естественным просветам между деревьев.

А уже в этом году будут созданы пешеходные дорожки и установлены малые архитектурные формы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев дал поручение тщательно подготовиться к весеннему паводку и обеспечить безопасность жителей Подмосковья.