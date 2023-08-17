Лесопарк во Фрязино готовится к открытию после благоустройства

Торжественное открытие лесопарка во Фрязино после благоустройства пройдет в эту субботу, сообщили в областном Минблаго.

«Мы сделали все, чтобы территория стала удобной, но в то же время сохранила свою природную уникальность. Именно жители муниципалитета выбрали это пространство для проведения благоустройства, и мы постарались учесть все их пожелания. Теперь, когда работы завершены, мы надеемся, что лесопарк станет еще одной точкой притяжения и любимым местом отдыха фрязинцев и гостей городского округа», — сказал глава ведомства Михаил Хайкин.

На территории лесопарка проложили пешеходные и вело-лыжные маршруты, обустроили несколько функциональных зон. Теперь здесь появились детская игровая площадка, событийная площадь со сценой и амфитеатром, спортивная площадка с тренажерами для воркаут и столами для настольного тенниса, зона тихого отдыха и многое другое. В день открытия гостей лесопарка ждут концерт, выступление уличного театра, мастер-классы, анимация для детей и другие развлечения.

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