Лестница в никуда: как жильцы дореволюционных зданий спонсируют воздух

Депутат Сергей Миронов направил обращение премьер-министру России Михаилу Мишустину с законодательной инициативой. Политик предложил освободить от оплаты услуг, связанных с техническим обслуживанием и текущим ремонтом лифтов, граждан, проживающих в многоквартирных домах, построенных в XIX — первой половине XX века, если их подъезды не оборудованы лифтовыми системами, передает РИА Новости.

В своем обращении Миронов просит поручить внести соответствующие изменения в Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме. По его словам, он регулярно получает жалобы от жителей таких исторических зданий, которые вынуждены оплачивать услугу, фактически им недоступную. Проблема заключается в том, что согласно действующим нормам, лифты и лифтовые шахты входят в состав общего имущества дома, а затраты на их содержание распределяются между всеми собственниками и нанимателями помещений.

Особое внимание в инициативе уделяется взносам на капитальный ремонт. Политик указывает, что тарифы на капремонт общего имущества часто включают в себя работы по лифтовому оборудованию, что также является несправедливым для жителей подъездов без лифтов. Данная ситуация, как уточнил Миронов, широко распространена, в частности, в Санкт-Петербурге, где сохранилось множество старых домов.

Предлагаемые изменения предполагают дифференциацию тарифов. Собственники и наниматели жилых помещений в подъездах, не оборудованных лифтами, должны быть исключены из платы за их обслуживание и ремонт, а также из соответствующей части взноса на капитальный ремонт.

