Летающие такси над соборами: нейросеть показала Серпухов в 2226 году

Привычные городские пейзажи Подмосковья начали превращаться в захватывающие декорации научно-фантастических фильмов благодаря стремительному развитию технологий искусственного интеллекта. Как пишет REGIONS , в соцсетях набирает популярность новый тренд, в рамках которого пользователи визуализируют облик знакомых мест через столетия.

Одним из самых обсуждаемых проектов стал ролик, демонстрирующий Серпухов образца 2226 года. Авторами цифровой иллюзии выступили специалисты МАУ «Серпуховское информационное агентство», сумевшие соединить историческую идентичность города с эстетикой футуризма.

Создание подобных произведений требует не только мощных видеогенераторов, но и ювелирной работы с запросами для нейросетей. По словам экспертов, для получения реалистичного кадра необходимо учитывать множество параметров — от архитектурных доминант до специфики освещения. Специалист по нейропроектам из Серпухова Сергей Сергечев раскрыл некоторые технические нюансы процесса.

«Чтобы получить впечатляющий результат, важно четко обозначить в запросе к нейросети название города. Не менее значимо выделить его главную достопримечательность — это придаст изображению индивидуальность и особый шарм», — поделился секретами создания подобных произведений специалист по нейропроектам из Серпухова Сергей Сергечев.

Для достижения максимального эффекта погружения авторы использовали методику детализации текстур и управления световыми потоками. Сергечев рекомендует в описаниях делать акцент на миниатюрном масштабе изображения, что помогает создать нужную атмосферу фантастического мегаполиса. Кроме того, важную роль играет мягкий свет, который делает картинку более гармоничной и приятной для восприятия, добавляя цифровому пейзажу глубины. В результате такой работы рождаются удивительные иллюзии, заставляющие жителей по-новому взглянуть на родные улицы, которые в представлении ИИ обзавелись неоновыми конструкциями и высокотехнологичными транспортными узлами.

Ранее сообщалось, что глава Подмосковья рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.