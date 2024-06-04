Летчик Лынник рассказал о рекордном прыжке с высоты более 10 000 метров на Северном полюсе

Член Федерации парашютного спорта РФ Александр Лынник из Уфы и его команда попали в Книгу рекордов России за невероятный прыжок из стратосферы на Северный полюс. Об этом он рассказал RT .

Лынник с командой побили рекорд: в России ранее прыгали лишь с высоты 2,5 тысячи метров на Северном полюсе. Уфимский мастер совершил, казалось, невозможное, прыгнув с 10 тысяч метров. Лынник и его команда попали в Книгу рекордов России.

Телеканалу летчик отметил, что прыжок был не простым из-за температуры. Она находилась на уровне - 55 °C, но могла ощущаться на все сто из-за скорости и ветра. Спортсменам помогали спецкостюмы, где продумали подачу кислорода и подогрев. Без этого летчики не смогли бы выжить на такой высоте. Как правило, у человека за 10 секунд кончился бы воздух, либо он стремительно бы замерз насмерть.

«Россия осваивает Арктику. Нужно было испытать отечественное оборудование, специально пошитый для прыжка костюм с подогревом, кислородную систему. Так что все это было не ради прихоти», — объяснил он свой эксперимент.

Смелый эксперимент в итоге стал личным и российским рекордом. За это имена прыгунов и попали в соответствующую Книгу.

Отметим, что в мире это был первым стратосферным прыжком именно с борта самолета Ил-76. Ранее больших результатов удавалось достичь лишь при применении воздушного шара. Этот рекорд принадлежит австралийцу.

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