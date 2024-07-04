Летчики провели в небе над лесами Подмосковья более двухсот часов с начала пожароопасного сезона

С начала пожароопасного сезона экипажи, состоящие из летчика и летчика-наблюдателя, провели в небе над лесами Подмосковья более 240 часов в рамках мониторинга лесных пожаров. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

«Авиапатрулирование — один из эффективных методов мониторинга и предупреждения лесных пожаров, так как он позволяет не только оперативно обнаружить очаг возгорания, но и оценить его масштабы и направление движения огня», — отметил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

В ходе авиамониторинга летчики-наблюдатели проводят оценку пожароопасной обстановки с высоты до 700 метров, в случае обнаружения возгорания он оперативно определяет вид, площадь, интенсивность пожара, а также ближайшие пути подъезда и наличие водных ресурсов рядом. После этого всю информацию передают в региональную Диспетчерскую службу комитета, чтобы возгорание ликвидировали.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.