Летевшие из Дели в Сан-Франциско пассажиры оказались на аэровокзале Красноярска

Пассажиров экстренно севшего в Красноярске иностранного самолета разместили в здании аэровокзала. Это подтвердил РИА Новости руководитель представительства МИД РФ сибирского города Артем Захаров.

Пассажиров Air India отправят к месту назначения позже, резервным рейсом. Пока людей разместили в здании красноярского аэровокзала, их информируют об изменениях. Сейчас решается вопрос о дальнейших действиях, перевозчик в контакте с российскими службами.

Напомним, самолет Дели — Сан-Франциско подал сигнал бедствия и запросил посадку в Красноярске. После получения одобрения судно успешно село на ВПП воздушной гавани. Причиной для такой экстренной посадки стало возгорание на борту. Его зафиксировали на 11 км высоты во время полета. Никто не пострадал.

Ранее сообщалось о количестве пассажиров самолета из Дели, попавшего в ЧП.