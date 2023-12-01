Летевший из Москвы борт с пассажирами совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске

Как проинформировала пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области, инцидент произошел утром в пятницу, 1 декабря. Сообщается, что летевший из Москвы самолет авиакомпании «Аэрофлот» совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска.

Причины аварийной посадки пока не приводятся. В настоящее время борт проходит осмотр техников. Пассажиров разметили в аэропорту.

«В 09:34 (сахалинское время) самолет совершил посадку в аэропорту Южно-Сахалинска, без происшествий», — передает ведомство.

Ранее сообщалось, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер полчаса просидел в самолете, прибыв с краткосрочным визитом в Катар. Штайнмайеру пришлось дожидаться официальных встречающих лиц. Все пассажиры, включая жену президента, уже покинули самолет, и немецкий политик выглядел несколько потерянным.