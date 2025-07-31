Летевший в Сеул Boeing вернулся в аэропорт Стамбула из-за пауэрбанка у пассажира

Пассажирский самолет прервал выполнение рейса по маршрута Стамбул — Сеул из-за того, что у одного из пассажиров оказался при себе пауэрбанк. Новость об этом появилась на портале Haberler.

Пассажирский самолет Boeing вылетел из Стамбула в Южную Корею. Уже во время полета над Казахстаном выяснилось, что один из пассажиров взял с собой портативное зарядное устройство. Это обнаружилось случайно. Путешественник уронил пауэрбанк между креслами и не сумел достать его сам, после чего обратился к стюардессам за помощью. Те сообщили об этом командиру корабля.

Перевозка таких устройств запрещена Управлением гражданской авиации Республики Корея, по этой причине было принято решение о возвращении авиалайнера в точку вылета. Самолет прервал полет и вернулся в Стамбул.

Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах произошло ЧП. Там разбился истребитель F-35B. Самолет вылетел с военно-морской авиабазы Лемур и рухнул в поле в округе Фресно. Пилот перед падением воздушного судна успел катапультироваться. На земле также никто не пострадал.