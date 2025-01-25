Летевший в США Boeing жестко посажен в столице Нигерии, 33 пострадавших

В результате жесткой посадки Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании United Airlines в Лагосе пострадали четыре пассажира и два члена экипажа. По информации от AZ Intel, еще 27 человек получили легкие травмы.

На видео, которое было сделано сразу после происшествия, можно увидеть, как вещи разбросаны по проходам.

«Мы заметили резкое снижение. Из-за удара я ударился головой о потолок. Резкое снижение произошло трижды, в результате чего некоторые люди получили травмы», — поведал один из пассажиров.

Воздушное судно, выполнявшее рейс UA613, направлялось в международный аэропорт Вашингтона имени Даллеса. На борту находились 245 пассажиров, восемь членов экипажа и три пилота.

По предварительным данным, причиной инцидента стали технические проблемы с самолетом.

Ранее сообщалось, что самолет рейса Москва — Саранск вернулся в аэропорт Шереметьево из-за шасси.