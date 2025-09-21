Летний сезон в Москве удлинился почти на полторы недели

Лето в центре европейской части России стало дольше примерно на десять дней. Об этом сообщил РИА Новости эксперт по климату фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.

По его словам, это один из наглядных результатов глобального потепления.

«Расширение летнего сезона в сторону осени есть. Оно хорошо наблюдается в центре европейской части России и составляет примерно десять дней. Это абсолютно классический результат глобального потепления», — пояснил специалист.

Кокорин добавил, что за последние 50 лет в этом регионе осень потеплела примерно на 3 градуса, весна — на 2 градуса, а лето — на 2,5 градуса. Он подчеркнул, что смещение сезонов заметно каждому: осень все чаще «затягивается» и плавно переходит в зиму.

Кандидат физико-математических наук Главной геофизической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселев ранее предупреждал, что в течение ближайших десяти лет жара в России станет интенсивнее, а осадки будут проявляться чаще в виде ливней. По его словам, среднегодовые температуры в стране продолжают расти в 2,5–2,7 раза быстрее, чем в среднем по планете.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье 21 сентября будет до +24 градусов и без осадков.