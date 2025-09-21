В Подмосковье 21 сентября будет до +24 градусов и без осадков

Фото: [ Семейный городок в деревне Райсеменовское г. о. Серпухов/Медиасток.рф ]

Переменная облачность без существенных осадков ожидается в Московском регионе в воскресенье, 21 сентября. Прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра России.

В Подмосковье днем воздух прогреется до +18–24 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до +11.

В столице дневная температура составит +20–22 градуса, ночная — до +14.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в регионе составит 746–747 мм рт. ст.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье сохраняется сухая погода, вызывающая маловодье рек.