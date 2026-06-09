Летний зной установится в Московском регионе до выходных

Сильная жара ожидается в Москве и Подмосковье в течение всей недели. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха в отдельные дни может достигать 32 градусов тепла.

Как сообщила ТАСС ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова, для столицы уже выпущено предупреждение о неблагоприятном погодном явлении. По ее словам, температура в Москве будет стабильно превышать отметку в 30 градусов.

Во вторник днем воздух в столице прогреется до 29–31 градуса, по области — до 31 градуса. Местами возможны кратковременные дожди.

В среду жара сохранится: в Москве ожидается до 31 градуса тепла, по Подмосковью — до 31 градуса. Синоптики также не исключают локальные грозы.

Самым жарким днем недели может стать четверг. В столице прогнозируется до 32 градусов, по области — от 27 до 32 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы.

В пятницу и субботу температура останется высокой — до 32 градусов днем. При этом в регионе сохранится вероятность кратковременных осадков и переменной облачности.

Ранее сообщалось, что Гидрометцентр опубликовал на своем сайте прогноз погоды на вторник, 9 июня, для Москвы и Московской области.