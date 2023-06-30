Летняя школа педагогов дошкольного образования прошла для учителей Подмосковья

Свыше 150 специалистов муниципальных образований из Подмосковья и других российских регионов приняли участие в Летней школе руководителей и педагогов дошкольного образования. Об этом сообщили в областном Минобразования.

В сообщении ведомства уточнили, что мероприятие на тему федеральной образовательной программы, направленной на обучение и воспитание детей дошкольного возраста как гражданина России, провели на базе Государственного гуманитарно-технологического университета. Такую программу планируют реализовать к новому учебному году во всех организациях дошкольного образования.

«Для участников прошли мастер-классы и познавательные лекции от лидеров дошкольного образования России и авторов образовательных программ», — добавили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность того, чтобы сделать Подмосковье регионом-лидером.