Лето берет реванш: в Московский регион идет жара

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о существенном изменении погоды в Московском регионе. К концу текущей недели температура воздуха будет стремиться к отметке в 30 градусов, пишет ТАСС .

По прогнозам метеоролога, начиная со среды, интенсивность осадков в регионе заметно снизится. При этом в течение всей недели сохранится пониженное атмосферное давление, что будет сопровождаться кратковременными дождями — типичным явлением для июля, самого дождливого месяца в году.

Температурный режим будет постепенно повышаться: со среды и до выходных дней столбики термометров будут показывать 25-27 градусов. К концу недели ожидается дальнейшее повышение температуры до 29-30 градусов.

Роман Вильфанд подчеркнул, что текущая погодная ситуация является абсолютно нормальной для летнего периода: нет ни экстремальной жары, ни угрозы возникновения пожаров, ни аномальных похолоданий.

Ранее сообщалось, что археологи сделали уникальную находку периода медного века.