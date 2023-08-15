«Лето, все такое розовое»: выяснилось, почему фильм «Барби» стал популярен в России еще до показа

Почти два месяца прошло с момента премьеры фильма «Барби» в мире, однако в российской новостной повестке эта лента все еще продолжает занимать лидирующие позиции.

Один из кинотеатров Томска показал пиратскую версию «Барби» с сомнительной озвучкой, но даже при этом условии билеты на сеансы были распроданы. Наши звезды тоже не остались в стороне, посетив показы в отпуске на европейских курортах.

Социальные сети наполнились фотографиями и видеороликами, где молодые девушки наряжаются в одежду Барби, делают себе похожие прически, макияж. Часто на просторах Сети попадаются и фрагменты самого фильма, а продажи кукол Барби и других связанных с ними брендов на российских маркетплейсах выросли как минимум на четверть, если сравнивать с «допремьерным» временем, сообщают СМИ.

Прокомментировать такой феномен мы попросили кинокритика, радиоведущего и киножурналиста Романа Григорьева.

«Кукла Барби для многих девушек, которым сейчас в районе 30-35 лет, это любимая игрушка из детства. Они, собственно, хотели посмотреть, что на эту тему можно снять», — поясняет Григорьев в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Актерский состав, по мнению критика, тоже является фактором притяжения.

«Марго Робби — суперзвезда. Весь актерский состав, помимо нее, тоже достаточно известные голливудские деятели. Ну и в целом сейчас лето, а в фильме все такое розовое, такое похожее на комедию, а комедия — это один из любимых жанров у людей. Так что в этом плане все сошлось», — считает собеседник.

Ранее мы сообщали, что власти Кувейта запретили показ фильма «Барби».