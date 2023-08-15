«Лето, все такое розовое»: выяснилось, почему фильм «Барби» стал популярен в России еще до показа
Кинокритик Григорьев назвал ностальгию причиной популярности фильма «Барби»
Фото: [kinopoisk.ru]
Почти два месяца прошло с момента премьеры фильма «Барби» в мире, однако в российской новостной повестке эта лента все еще продолжает занимать лидирующие позиции.
Один из кинотеатров Томска показал пиратскую версию «Барби» с сомнительной озвучкой, но даже при этом условии билеты на сеансы были распроданы. Наши звезды тоже не остались в стороне, посетив показы в отпуске на европейских курортах.
Социальные сети наполнились фотографиями и видеороликами, где молодые девушки наряжаются в одежду Барби, делают себе похожие прически, макияж. Часто на просторах Сети попадаются и фрагменты самого фильма, а продажи кукол Барби и других связанных с ними брендов на российских маркетплейсах выросли как минимум на четверть, если сравнивать с «допремьерным» временем, сообщают СМИ.
Прокомментировать такой феномен мы попросили кинокритика, радиоведущего и киножурналиста Романа Григорьева.
«Кукла Барби для многих девушек, которым сейчас в районе 30-35 лет, это любимая игрушка из детства. Они, собственно, хотели посмотреть, что на эту тему можно снять», — поясняет Григорьев в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Актерский состав, по мнению критика, тоже является фактором притяжения.
«Марго Робби — суперзвезда. Весь актерский состав, помимо нее, тоже достаточно известные голливудские деятели. Ну и в целом сейчас лето, а в фильме все такое розовое, такое похожее на комедию, а комедия — это один из любимых жанров у людей. Так что в этом плане все сошлось», — считает собеседник.
Ранее мы сообщали, что власти Кувейта запретили показ фильма «Барби».